NBA, Kendrick Perkins: “Se fossi Durant, chiederei una trade ai Nets”

Intervenuto nel corso di First Take, noto programma trasmesso da ESPN, Kendrick Perkins ha adoperato i pochi minuti a sua disposizione per tentare di immedesimarsi in Kevin Durant, cogliere le sue sensazioni e le profonde insoddisfazioni post eliminazione e suggerire una chiave di lettura delle possibili scelte future del giocatore dei Brooklyn Nets.

Di seguito, le parole dell’ex compagno di KD ai Thunder:

“Nutro un rispetto enorme per Kevin Durant e vederlo uscire al primo turno dopo un 4-0 mi ferisce profondamente. Se fossi in lui, chiederei ai Nets immediatamente una trade, anche per orgoglio personale e status; KD merita un contesto decisamente migliore rispetto a quello in cui si è ritrovato a giocare in questa stagione. Al di là della sconfitta, voglio sperare che nessuno abbia il coraggio di criticare l’operato di Durant, perché è stato l’unico a spendersi veramente per la causa della franchigia nell’arco di tutta la stagione; lo stesso Steve Nash non è mai stato capace di agire in prima persona per evitare i ricorrenti disastri ed ha dimostrato tutti i suoi limiti da allenatore in questa serie. Durant avrebbe potuto giocare meglio nelle ultime partite? Certamente sì, ma una discussione del genere sposterebbe l’attenzione dal vero problema: i Nets sono un cantiere aperto ingestibile, una follia totale.

.@Kendrickperkins thinks KD should ask the Nets for a trade 👀 "If I'm Kevin Durant, I'm getting the hell out. Kevin Durant deserves better." pic.twitter.com/czYXeKi8H9 — First Take (@FirstTake) April 26, 2022

Continua Perkins:

“Dovrebbe andare via il prima possibile, trovando una franchigia che sappia valorizzare il suo immenso talento. Senza entrare nel merito dell’argomento Kyrie Irving, sono certo che Durant abbia bisogno di un secondo violino presente a tempo pieno, di una superstar che non crei problemi fuori dal campo e che metta l’interesse collettivo ed il rispetto del contratto davanti a tutti. Dovesse trovare tali condizioni altrove, cambiare aria sarebbe solo un giovamento”.

