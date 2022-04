NBA, Jrue Holiday vince Twyman-Stokes Teammate of the Year Award

Jrue Holiday si aggiudica per la seconda volta in carriera il Twyman Stokes Teammate of the Year Award. Assegnato a partire dalla stagione 2012-2013, il premio viene indirizzato al giocatore considerato “miglior compagno di squadra”. L’obiettivo è sottolineare il contributo positivo di un atleta leader dentro e fuori dal campo, in grado di fare da mentore ai più giovani.

Il risultato delle votazioni

Dopo una prima selezione di 12 nomi in corsa per il premio, sei per ciascuna delle due Conference, oltre 300 giocatori NBA hanno votato il vincitore secondo il seguente sistema di punteggio: 10 punti per ogni indicazione come prima preferenza, sette per ogni 2º posto, cinque per ogni 3º, tre per ogni 4º, uno per ogni 5º posto. Holiday (964 punti totali) ha vinto davanti a Boban Marjanovic (936) e DeMar DeRozan (898). Gli altri finalisti:

Rudy Gay

Jeff Green

Udonis Haslem

Andre Iguodala

Jaren Jackson Jr.

Kevin Love

Chris Paul

Fred VanVleet

Grant Williams

