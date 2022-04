Ja Morant è il Most Improved Player NBA 2021-2022

Ja Morant ha vinto il premio di Most Improved Player NBA per la stagione 2021-2022. Il giocatore dei Grizzlies, già Rookie of the Year due anni fa, è il primo nella storia della franchigia a ricevere il riconoscimento.

L’esito della votazione

Morant ha ottenuto 38 voti come preferenza principale chiudendo in testa con 221 punti totali, davanti a Dejounte Murray (183) e Darius Garland (178). Il sistema di calcolo, lo ricordiamo, attribuisce cinque punti per ogni indicazione come prima preferenza, tre nel caso di 2° posto, un solo punto nel caso di indicazione come terzo nome.

Ja Morant Most Improved Player; premio a Desmond Bane

Anche stavolta, come accaduto per il Defensive Player of the Year attribuito a Marcus Smart, l’ufficialità del vincitore è coincisa con un colpo di teatro. Morant ha fatto recapitare il trofeo a casa del compagno di squadra Desmond Bane (quinto in graduatoria con 74 punti).

Just to show y’all what type of teammate JA is ‼️ My Dawggg fasho 🤝 @JaMorant pic.twitter.com/fTCKD2BDku — Desmond Bane (@DBane0625) April 26, 2022

Morant, indicato da alcuni colleghi come “fuori concorso” per il premio Most Improved, ha guidato Memphis al secondo miglior record nella Western Conference, oltre ad aver fatto il suo debutto all’All-Star Game nel mese di febbraio.

