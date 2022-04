Draymond Green: “Ja Morant per MVP, Jordan Poole NBA Most Improved”

I numeri della stagione di Jordan Poole sono sufficienti a legittimarne la nomina a Most Improved Player, giocatore più migliorato della stagione NBA 2021-2022. Dato che come al solito i candidati con altrettante credenziali sono numerosi, non guasta un supporto anche mediatico da parte di addetti ai lavori e colleghi, meglio ancora se compagni di squadra. Dopo Andre Iguodala, che ne ha tracciato la traiettoria di crescita paragonandolo a Tyler Herro, è toccato a Draymond Green spendere qualche parola in suo favore.

Jordan Poole insegue Most Improved: sostegno da Draymond Green

Ecco le dichiarazioni rilasciate a NBC Sports:

“Non c’è un criterio, è solo opinione personale. Il premio riguarda il giocatore più migliorato, non quello che ha avuto l’anno migliore. Per quest’ultimo in realtà c’è L’MVP. Molto spesso si fa confusione attorno alla definizione di ‘più migliorato’ e ci si chiede chi in un gruppo stia vivendo la stagione migliore. Nessuna mancanza di rispetto per Ja Morant, ma lui è un candidato MVP, non è il più migliorato, già nella scorsa annata era stato dannatamente incredibile. Jordan Poole è il Most Improved, non c’è bisogno di dirlo, basta scorrere la lista, mi mostri cosa hanno fatto questi giocatori nell’anno passato e poi. Se guardiamo alla denominazione del premio, spetta facilmente a Jordan [ Poole].”

