NBA, Shaq e Barkley attaccano Ben Simmons: “Mossa codarda”

Il rientro di Ben Simmons è un’incognita sempre più grande per i Brooklyn Nets e con la stagione in bilico, Gara 4 di Playoff contro i Boston Celtics non risolverà il mistero.

Ben Simmons a un bivio: il punto di Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal ha attaccato l’atteggiamento ambiguo del giocatore australiano senza giri di parole:

“Questa è quella che chiamiamo mossa codarda. Quando le cose vanno bene ‘Sì giocherò Gara 3’. Ora che perdono ‘Oh, la mia schiena’. Se la schiena ti fa male usa Icy Hot […]. Se non sei pronto a giocare avresti più rispetto da parte della gente dicendo ‘Non sono pronto a giocare’, senza aggiungere altro. […] Noi ex giocatori, come chiunque abbia vissuto quella vita, sappiamo cosa stai facendo, amico.”

Charles Barkley gli ha fatto eco sottolineando quanto sia delicata la situazione:

“I tifosi sono importanti e fondamentali. Lasciate però che vi dica una cosa: quando i giocatori non ti rispettano, quando dicono cose del tipo ‘Non possiamo contare su di lui’, la questione è seria. Ben sta arrivando al punto in cui i compagni iniziano a dubitare, della serie: ‘Vuole davvero giocare a pallacanestro’ È successo in tutta evidenza a Philly, si sta riproponendo ora.”

Prese di posizione così nette, specialmente in tv e tra colleghi, non aiutano a ricucire lo strappo. Il tema è però di stretta attualità e le responsabilità del cortocircuito comunicativo sono chiare a tutti.

