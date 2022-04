NBA, Raptors: Fred VanVleet assente in Gara 5 Playoff contro Sixers

Un altro elimination game per i Toronto Raptors – stavolta in trasferta – senza Fred VanVleet. Ad annunciare il forfait è stato proprio il diretto interessato a colloquio con la stampa a poche ore dalla palla a due del quinto episodio della serie. Assenza pesante per coach Nick Nurse, ma a sentire VanVleet il morale resta alto.

Le dichiarazioni di VanVleet:

“Sono fuori per stasera , potete smettere di trattenere il respiro. Ho fatto una risonanza magnetica, nulla di troppo grave sembra, un affaticamento ai flessori dell’anca. Vediamo giorno per giorno come andrà. […] L’infortunio è avvenuto nel primo quarto, durante uno scivolamento difensivo ho sentito qualcosa a livello dell’anca. A fine quarto mi sono messo in panchina con del caldo ma una volta rientrato era tutto bloccato, facevo fatica a muovermi, ad alzare una gamba. […] [Rientro in eventuale Gara 6?] Non so, lascio la porta aperta, non è una di quelle situazioni che richiedono un mese di stop, continuerò con la riabilitazione e ho fiducia di poter giocare magari il prossimo turno, so che anche se molti non ci sanno possibilità, possiamo farcela.”