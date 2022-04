I Boston Celtics completano lo sweep ai danni dei Brooklyn Nets, chiudendo la serie del primo turno Playoff con un rotondo 4-0: c’è ancora una volta la firma di Jayson Tatum, autore dei 29 punti che sbarrano la strada ai sogni di gloria di Durant & Co. I Celtics sapevano di avere una possibilità di passare il turno e, come raccontano nel post partita, non hanno mai smesso di crederci.

Una partita combattutissima, dove i Celtics trovano la vittoria solo negli ultimi 13 secondi grazie al canestro di Al Horford che mette in ghiaccio la partita. Gli ultimi minuti sono stati molto concitati vista anche l’espulsione di Jayson Tatum che, reo di aver commesso sei falli, ha lasciato la squadra in balia del proprio destino.

Al termine della gara, il numero 0 di Boston libera tutta la sua felicità, parlando di questa incredibile serie:

Jayson Tatum talks sweeping the Nets and not avoiding them in the first round: "Knowing who they got on their team and what they are capable of had us that much more locked in."

Presented by your NE Ford Dealers. Built for America. Built Ford Proud pic.twitter.com/BfEjhNE1nm

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 26, 2022