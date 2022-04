NBA, Jayson Tatum ancora spettacolare con Brooklyn: “Meglio di Durant”

I Boston Celtics sembrano essere troppo quadrati per i Brooklyn Nets. E anche i tifosi del Barclays Center se ne sono accorti. Durante Gara 3, infatti, i sostenitori locali – verso fine match – hanno cominciato ad intonare cori “MVP, MVP” verso Jayson Tatum. La stella di Boston ha effettivamente dominato la partita, andando a referto con 39 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e 6 palle rubate. Questa la reazione nel post di Tatum:

“È stato fantastico sentire cori di questo tipo, in trasferta. Ce li aspettiamo soprattutto in casa, ma sono sicuro che non sarò MVP in questa stagione. Quindi mi sono preoccupato solo della partita.”

Kevin Durant, suo diretto avversario, ha chiuso con soli 16 punti, 8 assist e 5 palloni persi, tentando 8 tiri in meno di Bruce Brown in 46 minuti di gioco. Questo perché è stato limitato in maniera pregevole dalla difesa avversaria. Alcuni addetti ai lavori stanno notando il duello tra KD e Tatum, votando in favore di quest’ultimo. È il caso di Paul Pierce che ha twittato in questa maniera:

“Penso che Jayson Tatum possa sorpassare Kevin Durant nella gerarchia NBA”

NBA, Tatum: “Siamo la squadra più tosta in questa lega”

Quindi, le parole di Tatum:

“Sto solo seguendo il piano di gioco studiato. Penso che la cosa più importante di ciò che stiamo cercando di realizzare è che siamo tutti sulla stessa linea, stiamo combattendo tutti insieme. Dico spesso ai ragazzi, specialmente a fine partita, che nessuno gioca più duro di noi. Ricordo sempre ai ragazzi che non importa chi c’è in campo, che siamo noi la squadra più dura del campionato, dal 1° al 15° giocatore. Quando entro in campo, cerco di dare l’esempio ai compagni. Anche Al Horford si butta sul parquet quando c’è una palla vagante, abbiamo bisogno di questi esempi postivi. Se Al si tuffa sul parquet, non ci sono scuse per me o JB per non farlo. Ne siamo tutti consapevoli, ci sosteniamo tutti a vicenda.”

