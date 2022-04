Risultati NBA, Utah e Minnesota pareggiano la serie, Boston regola ancora Brooklyn

I Toronto Raptors non sono ancora morti. I canadesi hanno vinto Gara 4 per 110-102 sulla scia di un super Pascal Siakam. La cattiva notizia è l’infortunio di Fred VanVleet, uscito nel primo tempo, colpito all’anca. I canadesi, in testa per gran parte del match, hanno fatto la differenza nell’ultimo quarto con 15 punti in particolare da Siakam. Lunedì andrà in scena Gara 5 a Philadelphia. Pascal Siakam è stato il migliore in campo con 34 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate, ben supportato da un ottimo Gary Trent Jr. (24 punti). I Raptors hanno chiuso con un brutto 8/34 dalla lunga distanza ma hanno registrato un’ottima prestazione difensiva. Poi la panchina si è comportata bene con Thaddeus Young, Chris Boucher e Precious Achiuwa.

I Jazz sono andati molto vicini ad uno svantaggio di 3-1 nella serie, ma grazie all’alley-oop finale di Mitchell per Gobert hanno risolto Gara 4 vincendo 100-99. Eppure la compagine di Salt Lake City si era ritrovata sotto di quattro punti a 40 secondi dal termine a causa di una bella zingarata offensiva di Luka Doncic. Gobert ha registrato 17 punti, 15 rimbalzi, di cui 10 offensivi. Donovan Mitchell ha chiuso con 23 punti e 7 assist, mentre Jordan Clarkson – importantissimo nel secondo tempo – ha segnato 25 punti (9/16 dal campo). Al ritorno dal noto problema al polpaccio, Luka Doncic ha chiuso con 30 punti, 10 rimbalzi e 4 assist.

Boston, guidata da Jayson Tatum da 39 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e 6 palle rubate, ha confermato il suo dominio nella serie vincendo Gara 3 con il punteggio di 109 a 103. Jaylen Brown ha aggiunto altri 23 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Per Brooklyn, non benissimo Kevin Durant (16 punti, 8 rimbalzi, 8 assist, 5 palle perse) e Kyrie Irving (16 punti, 3 rimbalzi, 9 assist). Bruce Brown ha terminato come capocannoniere dei Nets con 26 punti (record personale nei playoff). Boston, lunedì avrà l’opportunità di registrare uno sweep nei confronti dei newyorchesi.

Nessuna delusione per i tifosi di casa del Target Center: Minnesota ha pareggiato 2-2 la serie contro i Grizzlies grazie alla bella vittoria in Gara 4 per 119-118. Protagonista di serata è stato Karl-Anthony Towns, autore di 33 punti, 14 rimbalzi e 3 assist. Intorno a lui 5 giocatori hanno chiuso con almeno 10 punti tra cui Anthony Edwards (24 punti, 4 rimbalzi, 4 assist, 3 stoppate, 2 palle rubate) e Patrick Beverley. Dall’altra parte, male Ja Morant, solo 11 punti e 4/13 al tiro.

