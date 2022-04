Playoff NBA, Rudy Gobert sul game-winner: “Giocata poetica”

Gli Utah Jazz sono reduci dalla vittoria per 100-99 contro i Dallas Mavericks in Gara 4 degli NBA playoff. Utah si è resa protagonista di una rimonta negli istanti finali della partita, recuperando 4 punti negli ultimi 40 secondi. Decisivo è stato l’alley-oop confezionato da Donovan Mitchell per Rudy Gobert, che è valso il sorpasso definitivo.

Negli ultimi anni, si è parlato molto spesso del rapporto di amore e odio fra le due star di Utah. A questo proposito, ecco come Gobert ha commentato nel dopo partita la sua giocata decisiva:

“È stato un momento poetico. Ci è capitato diverse volte di realizzare giocate del genere, però questa volta si è trattato di un game-winner. Negli ultimi giorni vi sono state diverse spiacevoli indiscrezioni riguardo il mio futuro. Personalmente, l’unica cosa che mi interessa è quella di dare il massimo per la mia squadra e vincere questa combattuta serie di playoff.”

Come noto, a seguito della controversa conferenza stampa di Gobert prima della sospensione della NBA causa Covid-19 nel 2020, i due giocatori non si rivolsero la parola per diverso tempo. Tuttavia, negli ultimi mesi il loro rapporto sembra essere tornato quello di una volta. In seguito, anche Donovan Mitchell ha commentato il successo della squadra:

“La vittoria di questa sera è stata davvero importante. Sono state dette molte falsità in merito al nostro rapporto in passato. La nostra sintonia sul campo da gioco è davvero eccellente. Ci fidiamo l’uno dell’altro e questo ci permette di realizzare giocate di questo genere. È davvero bello.”

I rancori del passato sembrano ormai uno sbiadito ricordo per i Jazz. Staremo a vedere se Utah sarà in grado di sconfiggere Dallas in Gara 5 programmata nella notte fra lunedì e martedì.

