NBA, i Timberwolves pareggiano la serie, proteste Jenkins e Ja Morant

La sconfitta di un solo punto in Gara 4 lascia l’amaro in bocca ai Memphis Grizzlies, parità sul 2-2 nel parziale della serie di primo turno contro i Timberwolves e giochi apertissimi per il passaggio al round successivo nei Playoff NBA.

Arbitri nel mirino: Taylor Jenkins e Ja Morant si fanno sentire

Il tema della conferenza stampa nel dopo partita, dal lato degli sconfitti, è quello dell’arbitraggio. Le dichiarazioni di coach Jenkins in proposito:

“Dobbiamo giocare meglio ma è stato, opinione personale, uno dei peggiori arbitraggi che abbia mai visto nella mia carriera NBA. Tutto il quintetto al limite falli, dieci di differenza nel conto totale, 40 liberi tentati [dagli avversari]. […] Non ho mai assistito a una direzione così arrogante e scostante nei fischi. Prendo tutto ciò che mi arriverà addosso [una multa ndr.], devo proteggere i nostri ragazzi. Dall’inizio è stato tutto un ‘Fallo, fallo, fallo, fallo’. In un’occasione il fischio è partito ancor prima che ci fosse un contatto. Imbarazzante. […] Mi mancano le parole, non arrivo a dire che sia stata la ragione della nostra sconfitta, ma voglio far sapere che non va bene.”

Ja Morant fa eco alle lamentele dell’allenatore senza però dimenticare un tono di autocritica:

“Merda terribile. Mi accodo al coach, anch’io prenderò la mia multa. Non faccio nemmeno fallo in quel modo. Sono onesto. Allo stato attuale non sono [il miglior] Ja. Non gioco sopra al ferro, devo pensare a chiudere a canestro invece di preoccuparmi degli uomini con la divisa a strisce.”

