NBA, Perkins ha nuovo slogan Utah Jazz: “ Regular season, poi relax”

L’assenza di Luka Doncic, sostituito alla grande da un brillante Jalen Brunson, sta ingigantendo le difficoltà degli Utah Jazz. Sotto 2-1 nella serie di primo turno Playoff i ragazzi di coach Snyder non hanno dato segnali di ripresa significativi dopo una regular season chiusa in calando e non resta che accogliere le critiche.

Utah Jazz «macchina» da regular season NBA, ma poi?

Kendrick Perkins non è andato per il sottile durante il programma First Take su ESPN. Va ricordato che il prodotto televisivo ha sempre fatto dei giudizi urlati una caratteristica distintiva. Ciò premesso, ecco l’opinione del veterano NBA sul momento dei Jazz:

“Me l’aspettavo perché fanno questo ogni singolo anno. Avete presente il detto ‘Netflix and Chill’ [relax ndr]? Lo slogan degli Utah Jazz dev’essere ‘Regular season e poi relax.” In stagione solidi, arrivano i Playoff e si rilassano. […] Rudy Gobert viene portato fuori posizione in difesa, il campo si allarga, lo so. Tuttavia, non si può tenere in panchina un All-Star che è stato tre, quattro volte Difensore dell’Anno NBA e prende 200 milioni di dollari. […] Secondo punto, dov’è Mike Conley? […] Ultimo [dato] ma non meno importante: Donovan Mitchell è cambiato. Da quando ha firmato il nuovo contratto non ha più la stessa fame, non vedo la stessa tenacia, lo stesso swag. l’approccio in campo che ti fa dire ‘Voglio essere migliore di questo, quel giocatore’.”

