NBA, Luka Doncic in campo per Gara 3? Ecco le sue parole

Dopo lo sfortunato infortunio accusato nella partita finale di regular season, Luka Doncic deve ancora fare il suo esordio in questa acerba post season. Il fastidio al polpaccio infatti lo ha finora costretto alla panchina, posto dal quale ha visto i suoi Dallas Mavericks cadere in Gara 1 contro gli Utah Jazz e poi rifarsi la partita successiva. Sul 1-1, il ritorno dello sloveno per Gara 3 diventerebbe quindi importantissimo.

Nonostante l’infortunio c’è qualche flebile speranza che Doncic possa rientrare in campo per la trasferta alla Vivint Arena. La guardia nella giornata di ieri ha partecipato all’allenamento Mavs senza restrizione alcuna. Segni d’ottimismo per i tifosi texani, anche se lo stesso Luka Doncic ci tiene a calibrare il tiro:

“Non dobbiamo accelerare, bisogna fare un passo alla volta. Di per certo c’è che sto lavorando tanto, mi sto preparando per tornare”

Luka Doncic ancora in dubbio per Gara 3

Inutile dire che la guardia fa tutta la differenza del mondo in questa serie Playoff. Senza Luka Doncic in campo difficile aspettarsi che i Mavericks possano fare molta strada in questa post season, visto l’importanza cestistica non solo degli Utah Jazz ma di tutta la Western Conference. I suoi 28.4 punti, 9.1 rimbalzi e 8.7 assist sono stati garanzia del successo texano per l’intera stagione, difficile ora farne a meno.

Luka Doncic getting some shots up on the move as media is let in at the end of Mavs’ practice: pic.twitter.com/MCiVCJecUp — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 20, 2022

Doncic continua: