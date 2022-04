Martedì scorso ne aveva segnati 41, questa notte Jalen Brunson segna 31 punti e continua a trascinare i Dallas Mavericks: una vittoria che porta i texani sul 2-1 nella serie contro Utah. Orfani ancora di Luka Doncic, i Mavs stanno tirando fuori il meglio di loro per continuare la scalata ai Playoff e, con un Brunson in questo stato di grazia, tutto è possibile.

Vincere in casa loro era fondamentale, lo sapeva bene Jalen Brown che – dopo essere andati a riposo all’intervallo con un vantaggio di 17 punti – ha deciso di ingranare la marcia e aiutare la squadra a vincere. I Mavs, dopo aver faticato negli ultimi due quarti, ne sono usciti vittoriosi come racconta Brunson nel post partita:

Jalen Brunson says, "I'm proud of this team and the fight that we have. We just have to keep going." @dallasmavs | #MFFL | BSSW | #dALLasIN pic.twitter.com/0SXAy76aql

La determinazione di Jalen Brunson e la voglia di continuare a lottare arriva dalla filosofia di coach Jason Kidd che, nel post partita, vola basso dopo la vittoria di questa notte e si concentra subito su Gara 4:

"In the 3rd, [the Jazz] came out and they hit us. It would have been easy for us to give up the lead and say 'Hey, we come back Saturday'; but those guys fought and truly believed that they could put themselves in a position to win."@dallasmavs | 📺 BSSW | #dALLasIN pic.twitter.com/xU4TolzC7Y

— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) April 22, 2022