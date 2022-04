NBA, Kyle Lowry infortunato, ma rassicura: “Sono Wolverine”

Non solo la sconfitta in Gara 3 preoccupa i Miami Heat. Infatti, durante il terzo quarto di gioco, Kyle Lowry è dovuto uscire dal campo a causa di un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Lowry è stato costretto a guardare l’ultimo quarto dalla panchina, assistendo impotente alla rimonta vittoriosa degli Atlanta Hawks. Uscendo dalla State Farm Arena, ha dichiarato a ESPN di essere “incazzato a morte”.

Infortunio Kyle Lowry: in dubbio per Gara 4

Dopo la partita, Kyle Lowry ha dichiarato a ESPN che si sottoporrà immediatamente ai trattamenti necessari. Il play è deciso a non saltare neanche una partita di questa serie Playoff, compresa Gara 4 prevista per domenica notte, tanto da rispondere così ai giornalisti che gli chiedevano se c’era la possibilità di non vederlo in campo:

“No, sono come Wolverine.”

Dopo Gara 3, anche a coach Erik Spoelstra sono state chieste informazioni su Lowry, ma l’allenatore non ha dato alcuna informazione precisa sullo status del giocatore:

“Tutto quello che sappiamo adesso è che si tratta del bicipite femorale. Ma non so la gravità dell’infortunio e ne sapremo di più domani.”

La possibilità quindi che Kyle Lowry possa saltare Gara 4 appare quindi concreta. Interrogato sulla questione, Jimmy Butler ha affermato:

“So che amiamo quel ragazzo come nostra point guard titolare. Se sarà con noi, yippee-ki-yay. Se non ci sarà, qualcuno dovrà fare un passo in avanti e fare il suo lavoro. É molto molto difficile da fare. Ma abbiamo abbastanza talento nello spogliatoio per cercare di sopperire alla mancanza di Kyle. Farà i suoi trattamenti e vedremo cosa succederà.”

Leggi anche:

NBA, Trae Young e il canestro decisivo di Gara 3: “Alcun dubbio di segnare”

NBA, Chris Paul: 19 punti nell’ultimo quarto e Phoenix vince Gara 3

NBA, canotta LeBron James la più venduta; Lakers top merchandising