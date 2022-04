NBA, Trae Young e il canestro decisivo di Gara 3: “Alcun dubbio di segnare”

Primo sussulto degli Atlanta Hawks nella serie contro i Miami Heat. In Gara 3, gli Hawks sono riusciti a strappare la prima vittoria, grazie a una rimonta da 16 punti nel secondo tempo. Il tutto coronato dal floater di Trae Young, che a 4.4 secondi dalla sirena finale ha fissato il risultato sul 111-110 per i padroni di casa. L’ultima preghiera di Jimmy Butler ha mancato il bersaglio, confermando il vantaggio e la vittoria di Atlanta.

Trae Young decisivo: i commenti dei protagonisti

Dopo la partita, Trae Young ha preso parte alla conferenza stampa. Sicuro dei propri mezzi come sempre, ha affermato:

“Non avevo alcun dubbio di non segnare il tiro se me lo fossi preso. Volevo solo scendere in campo e prendermi cura della palla assicurando alla nostra squadra un tiro nella metà campo offensiva. Devo continuare a farlo. É stata solo una partita, quindi devo farlo di nuovo.”

Anche coach Nate McMillan, intervistato dopo la vittoriosa Gara 3, ha commentato il canestro decisivo di Trae Young:

“Quando loro hanno sbagliato quel tiro, con noi sotto di uno, praticamente ho urlato ‘Vai!’. E Young sapeva cosa fare con quella palla da basket ed è stato capace di fare una giocata in quell’ultimo possesso. Non c’era verso che io chiamassi timeout. Era veramente una situazione perfetta per noi, andare in transizione e Trae ha trovato una linea e l’ha attaccata. Non si è sistemato. Ha attaccato il canestro ed è stato capace di segnare. Questo tipo di giocata la proveremo a fare, sul serio, ogni volta.”

Nonostante la vittoria degli Atlanta Hawks, Miami guida ancora la serie per 2-1. Per gli Hawks era fondamentale vincere, per non finire sotto 3-0 e sostanzialmente uscire dalla serie. Di questo hanno parlato i giocatori prima del match della scorsa notte, come affermato da McMillan:

“La nostra schiena era contro il muro e una delle cose di cui avevamo parlato era di restare calmi nell’ultimo quarto. Credo che i miei ragazzi siano riusciti a rimanere calmi. Prendendo un grosso respiro, sono tornati a restare calmi.”

