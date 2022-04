Vittoria epica dei Memphis Grizzlies che rimontano da uno svantaggio di 26 punti, portandosi così sul 2-1 nella serie contro i Minnesota Timberwolves: guidati dai 26 punti di Desmond Bane e dalla trilpa-doppia (la prima della storia della squadra ai Playoff) di Ja Morant, la franchigia del Tennessee si aggiudica un successo fondamentale in chiave qualificazione.

The @memgrizz overcame a 26-point deficit to defeat the Timberwolves 104-95 in Game 3 of their first round series.

It is the largest come-from-behind win in franchise playoff history and ties the largest comeback victory in club history (including regular season games). pic.twitter.com/EebqOwaXvw

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) April 22, 2022