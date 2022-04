NBA, Shaquille O’Neal dà i numeri: 100 milioni per allenare i Lakers

Se per la panchina dei Los Angeles Lakers negli ultimi giorni è arrivato a proporsi – più o meno seriamente – perfino Master P, fondatore della No Limit Records, vale davvero tutto. Alle pendici di Hollywood il copione è ancora da scrivere.

Non sorprende più di tanto dunque che anche Shaquille O’Neal, senza dubbio più accreditato visti i trascorsi da giocatore proprio con i gialloviola, abbia gettato il suo nome nel calderone mediatico. Queste le condizioni dettate da Big Diesel in una recente puntata del suo podcast.

“Se i Lakers mi offrono 25 milioni all’anno per quattro anni, li alleno. Direi loro ‘So che non prendete in considerazione il mio caro amico Master P, ma se mi volete questa è la parcella.”