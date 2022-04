Risultati NBA, Golden State schiaccia Denver (3-0), sorpasso per Memphis e Dallas

Privi ​​ancora una volta di Luka Doncic, i Dallas Mavericks sono stati eroici nel riconquistare il vantaggio della serie vincendo Gara 3 a Salt Lake City sulla scia di un super Jalen Brunson. I texani hanno vinto per 126-118 e sono ora in vantaggio per 2-1. Brunson, autore di una clamorosa Gara 2 da 41 punti personali, ha vestito ancora i panni del supereroe mettendo a referto 31 punti e 5 assist. Dallas ha fatto parlare il suo collettivo con non meno di 7 giocatori con almeno 10 punti, inclusa una panchina molto efficiente: 17 punti da Maxi Kleber, 15 punti da Davis Bertans e 12 punti da Jalen Green. Dall’altra parte, Utah ha perso 14 palloni e preso solo un rimbalzo offensivo. Donovan Mitchell ha chiuso con un bottino di 32 punti, Bogdan Bogdanovic ha aggiunto 24 punti, Mike Conley 21 punti e Rudy Gobert 15 punti ma solo 7 rimbalzi.

Anche i Grizzlies hanno preso il comando nella serie contro i Timberwolves, dopo un’incredibile rimonta di 26 punti. Memphis ha registrato un ultimo quarto enorme, concluso con il punteggio di 37-12. Il match, ad onor del vero, era iniziato malissimo, con Minnesota avanti 47-21 in un Target Center infuocato. Questa è la più grande rimonta nella storia della franchigia nei Playoff NBA e la 4a nella storia. Desmond Bane ha guidato il rientro in carreggiata con 26 punti, ben aiutato da Brandon Clarke, autore di 16 dei suoi 20 punti nel secondo tempo. Ja Morant ha firmato ancora una tripla doppia con 16 punti, 10 rimbalzi, 10 assist, 3 stoppate, ma anche 7 palloni persi. Tyus Jones è stato cruciale dalla panchina con 11 punti inclusi due canestri importanti da 3 punti nell’ultimo quarto.

Dopo due partite in gran parte dominate dagli Warriors, Gara 3 è stata molto più contesa a Denver, ma il risultato finale è sempre lo stesso. Vittoria per Golden State che si trova ora avanti 3-0 nella serie con la possibilità di chiudere la pratica dal prossimo appuntamento. Gli Warriors hanno messo in evidenza un super trio composto da Stephen Curry (27 punti e 6 assist dalla panchina), Jordan Poole (27 punti) e Klay Thompson (26 punti). Draymond Green ha subito la fisicità di Nikola Jokic, ma ha generato una stoppata in un momento decisivo del match. Il serbo ha chiuso la partita con 37 punti, 18 rimbalzi, 5 assist e 3 palle rubate. Ma non sono bastati i suoi numeri per far risollevare la testa a Denver.

