NBA, Playoff: DeRozan fa 41 punti senza triple e riscatta Gara 1

Aveva promesso un cambio di passo rispetto al primo episodio della serie e così e stato. DeMar DeRozan ha segnato 41 punti in Gara 2 contro i Bucks: 16-31 al tiro, 9-9 ai liberi. Da oltre l’arco invece, nessun bersaglio su appena due tentativi. È la fotografia di una tendenza consolidata che fa del nativo di Compton un giocatore atipico.

DeMar Rozan scherza con Barkley dopo i 41 punti

Nell’intervista a caldo in collegamento con lo studio TNT di Inside the NBA DeRozan ha risposto con una battuta a Charles Barkley, che aveva sottolineato appunto i dati di cui sopra con queste parole:

“Puoi spargere la voce e far sapere che si possono segnare 41 punti tirando da due punti?”

DeRozan è stato al gioco:

“Spero che i giovani stiano guardando, sto cercando di tenere in vita il tiro da due punti.”

Gli highlights di DeMar Derozan | Bulls @ Bucks (Gara 2)

Fondamentale nel parziale di 13-0 Bulls del terzo quarto, l’ex Spurs ha poi firmato anche il canestro decisivo per mettere in ghiaccio il risultato.

Chicago ottiene una vittoria fondamentale in trasferta al Fiserv Forum e dimostra di poter dare filo da torcere ai Bucks, a maggior ragione ora, con l’infortunio di Khris Middleton. La serie Playoff NBA si sposterà in Illinois per Gara 3, nella notte italiana tra venerdì e sabato (ore 2:30).

