NBA, DeRozan aggiusterà la mira nella serie contro i Bucks: “Mai più 6-25”

Entrare in ritmo per un primo turno Playoff, specialmente quando si affrontano i campioni NBA in carica non è affatto semplice. Chicago ha inanellato una serie di errori al tiro che hanno scavato il solco fin dall’inizio, dato il 7-21 dopo appena 6’.

Cattive percentuali in generale per i Bulls, ma DeRozan guarda avanti:

“Sappiamo quanto sia difficile competere con i campioni in carica, lo abbiamo dimostrato in difesa. Non ci siamo fatti abbattere dal parziale di 9-0 per cominciare. Offensivamente vi garantisco che non tirerò ancora 6-25 ma in serate del genere devi poter contare sulla difesa per avere chance di vincere. Non so cosa sia successo, probabilmente la settimana di pausa, non ero io. Non è frutto della loro marcatura, ho preso buoni tiri. Ripeto, garantisco che né Zach [LaVine] né Vooch [Vucevic] né io sbaglieremo così tanto.”