NBA, Milwaukee Bucks: infortunio per Khris Middleton in Gara 2

Piove sul bagnato in casa Milwaukee Bucks. Oltre alla sconfitta 114-110 in Gara 2 contro i Chicaco Bulls (serie ora sul 1-1) ai tifosi del Wisconsin è arrivata la notizia dell’entità dell’infortunio patito da Khris Middleton nel finale della partita.

A metà dell’ultimo periodo infatti, in occasione di una penetrazione al ferro avversario, pare che il giocatore abbia perso il contatto col parquet, scivolando goffamente sul ginocchio sinistro. La guardia ha dovuto lasciare subito il campo di gioco. I primi test hanno rivelato l’entità dell’infortunio: distorsione al legamento collaterale mediale. Un infortunio certamente serio, del quale però si aspettano ulteriori esami per determinarne la gravità. Il fatto che il giocatore sia uscito dal parquet sulle proprie gambe in qualche modo tranquillizza i tifosi.

Khris Middleton out. La serie passa ai Bulls?

La perdita, per lo meno nel breve termine, di Khris Middleton mette in grande apprensione i tifosi Bucks. Il giocatore rappresenta un vero e proprio collante tra difesa e attacco per Milwaukee, lui che è il secondo scorer stagionale per i suoi (20.1 punti in stagione).

Khris Middleton has a sprained MCL in his left knee pic.twitter.com/htJPuYIBoM — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 21, 2022

Se Milwaukee dovesse essere costretta a fare a meno di Middleton la serie potrebbe davvero prendere una svolta inaspettata. Inutile però fare calcoli in questo momento. Solo la risonanza magnetica prevista per la giornata di giovedì riuscirà a dare le risposte del caso.

