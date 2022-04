NBA, Gabriele Procida si dichiara eleggibile per il Draft 2022

Riportando quanto comunicato da Sigma Sport, agenzia di rappresentanza legale che cura gli interessi dei propri atleti a livello internazionale, Gabriele Procida ha deciso di dichiararsi eleggibile per il Draft NBA 2022.

Il classe 2002 della Fortitudo Bologna ha trovato minuti e continuità sui parquet della LBA nel corso di questa stagione, guadagnando di diritto anche la prima convocazione in Nazionale maggiore. L’esterno di 202 cm cresciuto nel settore giovanile di Cantù ha giocato 25 partite nel corso del 2021-2022, registrando 7.1 punti e 3.1 rimbalzi di media a incontro in 18.4 minuti di utilizzo. Gli osservatori NBA che lo hanno seguito da vicino negli ultimi mesi segnalano in particolare due prerogative che spiccano su tutte le altre all’interno del suo arsenale offensivo: le ottime percentuali da tre punti e l’incredibile visione di gioco rapportata alla sua notevole dimensione fisica.

Ricordando che il medesimo annuncio ha riguardato già ieri Matteo Spagnolo, classe 2003 di proprietà del Real Madrid in prestito a Cremona, Sigma Sport accompagnerà quindi entrambi i prospetti più intriganti del nostro panorama cestistico nazionale nell’avvicinamento al mondo NBA già in prospettiva 23 giugno 2022, il giorno in cui a Brooklyn avrà luogo il Draft.

Oltre a Paolo Banchero quindi, l’Italia godrà di un’ottima rappresentanza al Barclays Center. Fermo restando che il prodotto di Duke entrerà nella lega quasi certamente con una delle prime tre chiamate a disposizione, l’ultimo Mock Draft divulgato da ESPN situa Spagnolo e Procida rispettivamente alle cinquantatreesima e cinquantaquattresima scelta assoluta.

