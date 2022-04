Risultati NBA, Milwaukee col brivido con Chicago, Phoenix bene con NOLA

I Suns hanno vinto di undici lunghezze nella prima sfida della serie contro i New Orleans Pelicans. Dopo aver raggiunto un massimo vantaggio di 23 punti, i Pelicans hanno recuperato fino al 79-71 alla fine del 3° quarto prima che Chris Paul entrasse in modalità ‘Point God’. Il leader di Phoenix ha segnato 19 dei suoi 30 punti (12/16 dal campo, 7 rimbalzi, 10 assist) nell’ultimo periodo per permettere alla sua squadra di dimenticare il 37-26 subito al ritorno dagli spogliatoi. CP3 ha messo a segno 3 tiri da 3 punti e un layup in 2 minuti e mezzo per allontanare nuovamente i Pels.

Phoenix, già in vantaggio di 16 punti nel 1° quarto, ha chiuso avanti il primo tempo per 53-34, dopo aver limitato gli avversari ad un 11/49 dal campo. DeAndre Ayton è stato autoritario con 4 stoppate oltre ai suoi 21 punti e 9 rimbalzi. CJ McCollum è stato il capocannoniere di New Orleans con 25 punti, davanti a Jonas Valanciunas (18 punti, 25 rimbalzi) e Brandon Ingram (18 punti).

I Bucks di Giannis Antetokounmpo (27 punti, 16 rimbalzi, 3 assist, 2 stoppate) hanno reso la vita difficile ai Bulls con una difesa di ferro, prima di vincere 93-86 . La squadra, però, ha sprecato anche 16 punti di vantaggio subendo un 50-40 nel 2° e 3° quarto, ma ha tenuto gli avversari al 32.3% al tiro, di cui 7/37 da 3 punti. Nell’ultimo quarto, i Bulls hanno tirato con un pessimo 6/28 dal parquet, realizzando solo una tripla su 12 tentativi.

Per Chicago, segnaliamo i 24 punti e 17 rimbalzi di Vucevic, insieme ai 18 a testa di Zach LaVine e DeMar DeRozan. Per Milwaukee, oltre ad un buonissimo Antetokounmpo, sono arrivati i 18 punti di Lopez, 15 di Holiday e 11 di Khris Middleton.

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 93-86 (MIL conduce la serie 1-0)

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 110-99 (PHO conduce la serie 1-0)