NBA, Ja Morant guida i Grizzlies: “Sono un guerriero”

Dopo aver subito una brutta sconfitta in casa nella prima partita della serie, i Memphis Grizzlies hanno reagito battendo con distacco i Minnesota Timberwolves. Trascinatore dei suoi il solito Ja Morant, che ha attaccato efficacemente il pitturato, chiudendo con 23 punti e 10 assist. Memphis, dopo aver fatto una pesante autocritica in uscita da Gara 1, può ora tornare a sorridere dopo una convincente Gara 2.

Il commento di Ja Morant

Come detto, il protagonista della serata è stato Ja Morant. La sua capacità di attaccare il ferro ha creato non pochi grattacapi alla difesa dei T’Wolves, che non è riuscita a difendere il pitturato dagli atletici Grizzlies. 60 punti contro 34 vicino al ferro è il risultato, a favore di Memphis ovviamente. Ecco le dichiarazioni di Ja Morant sulla sua partita:

“Mi sento come se ho bilanciato molto bene il crearmi i miei tiri e il fare passaggi extra per i mei compagni. Ho creato alcuni tiri aperti per noi e il vantaggio è venuto fuori da questo. Mi sento bene. Sono un guerriero. Ho giocato sulla concretezza.”

Un altro cambiamento importante fatto dai Grizzlies in Gara 2 riguarda la difesa. Nella prima partita avevano subito 130 punti. Questa volta hanno ritrovato la loro miglior difesa, tenendo Minnesota sotto quota 100 punti segnati. Il reparto lunghi di Memphis ha messo in difficoltà Karl-Anthony Towns, caricandolo di falli. Ecco le parole di Xavier Tillman, sceso in campo dopo i problemi di falli di Steven Adams, a riguardo:

“Ognuno ha le sue tendenze, ognuno ha cose che gli piace fare. Essere capaci di limitare queste tendenze e far fare a questo giocatore cose che non è a suo agio fare, lasciandolo in balia del risultato dei propri tiri, è quello su cui eravamo concentrati.”

Leggi anche:

NBA, i New Orleans Pelicans commentano la vittoria in Gara 2

NBA, Jimmy Butler mostruoso contro Atlanta: career high ai Playoff e 2-0 nella serie

NBA, Phoenix in apprensione: infortunio per Devin Booker in Gara 2