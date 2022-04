NBA, Kyrie Irving multato dopo il dito medio ai tifosi Celtics

Gara 1 tra Brooklyn Nets e Boston Celtics, al TD Garden, è stata senza dubbio ricca di emozioni, ma anche di tensione. Kyrie Irving, come si poteva immaginare, non è stato accolto calorosamente dai tifosi di casa. Gli spettatori gli hanno riservato fischi e insulti per tutta la durata del match. Come reazione alle provocazioni, Irving ha mostrato il dito medio ai tifosi. Per questo gesto, la NBA ha deciso di multarlo per 50mila dollari.

Il comunicato su Kyrie Irving

Come annunciato dalla NBA nella giornata di ieri, Kyrie Irving è stato multato per il gesto. Ecco il comunicato rilasciato dalla lega:

“La guardia dei Brooklyn Nets Kyrie Irving è stato multato per 50mila dollari per aver fatto dei gesti osceni nel campo da gioco e per essersi rivolto con un linguaggio volgare verso il pubblico, come annunciato oggi da Byron Spruell, Presidente, Basketball Operations. Irving ha fatto i gesti e i commenti verso gli spettatori durante la sconfitta dei Nets per 114 a 115 contro i Boston Celtics il 17 aprile al TD Garden.”

Dopo la partita, Kyrie Irving aveva dichiarato di aver risposto con la stessa energia alle parole che gli avevano rivolto dagli spalti:

“Quando le persone iniziano a urlarti cose come ‘pussy’ o ‘bitch’ oppure ‘fuck you’ e altro, c’è solo una cosa che puoi fare come competitor. Noi siamo quelli che dovremmo stare buoni e docili, usare un approccio calmo, fanculo questo, sono i Playoff.”

