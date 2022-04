Vittoria epica e in rimonta nel finale da parte dei Minnesota Timberwolves: gli eroi della serata sono D’Angelo Russell e Anthony Edwards che, rispettivamente con 30 e 29 punti realizzati, battono i Clippers regalando i Playoff ai Twolves. È la seconda volta in 18 anni che Minnie raggiunge la postseason, dove affronteranno Memphis.

Ant-Man (30 PTS) & D-Lo (29 PTS) lead a comeback win to send Minnesota to the #NBAPlayoffs 🔥 pic.twitter.com/mrkt3nYNBf — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 13, 2022

Da Russell a Beverley, la gioia dei Twolves per i Playoff

Partita combattuta quella tra Clippers e Minnesota, con i Timberwolves che si sono trovati in svantaggio di sette punti a sette minuti e mezzo dalla fine. La situazione si complica quando Karl-Anthony Towns commette il suo sesto fallo, lasciando così i suoi compagni in balia del proprio destino.

Ed è in questo momento che salgono in cattedra D’Angelo Russell, Anthony Edwards e Patrick Beverley – grande ex di turno – che danno il via alla rimonta portando i Twolves ai Playoff. D’Angelo Russell, nel post partita, elogia l’alchimia che c’è con i suoi compagni di squadra:

“Siamo una squadra che sa utilizzare bene i propri mezzi, siamo ragazzi che si completano l’uno con l’altro. Questa era una partita importantissima per noi, la preparazione per questa gara è stata enorme: abbiamo reagito bene di fronte a tutti gli episodi della partita. Questa è l’energia che dobbiamo usare in futuro”

"Our preparation going into this game was huge … Our group responded well." D'Angelo Russell talks to the media following Minnesota's play-in win over the Clippers. pic.twitter.com/whNxxrELi5 — Bally Sports North (@BallySportsNOR) April 13, 2022

Tra gli eroi della serata c’è anche Patrick Beverley che con 11 rimbalzi – di cui sette difensivi – ha regalato ai Twolves la seconda qualificazione ai Playoff in 18 anni:

“Sono uno dei migliori difensori in circolazione: oggi la squadra aveva bisogno di tutti noi, così mi sono spinto al limite e abbiamo raggiunto i Playoff. Anthony [Edwards ndr] è uno dei migliori nel suo ruolo: nessuno può marcarlo, è tutto l’anno che glielo dico e oggi ne ha avuto la dimostrazione”

"No one can guard him. I've been telling him that all year." Pat Bev with high praise for Ant. How about this joint press conference after the big win!? pic.twitter.com/ghqG2z42Kt — Bally Sports North (@BallySportsNOR) April 13, 2022

Chris Finch: “Twolves si meritano i Playoff”

C’è grande soddisfazione nelle parole nel post partita di coach Chris Finch, che vede la qualificazione dei Twolves ai Playoff come la giusta ricompensa per il lavoro svolto:

“La partita poteva andare in una direzione diversa, ma abbiamo lottato per indirizzarla a nostro favore: questo succede quando hai giocatori che non si tirano indietro. Ci meritiamo i Playoff per tutto il lavoro fatto finora, ora godiamoci il momento e poi testa alla prima partita”

Chris Finch's thoughts following Minnesota's thrilling 109-104 win over the Clippers to advance to the playoffs!#RaisedByWolves pic.twitter.com/gGfRr0oMnQ — Bally Sports North (@BallySportsNOR) April 13, 2022

Lo studio di NBA on TNT ha suggerito a Minnesota la canzone da usare per celebrare il passaggio del turno: si tratta di One Shining Moment, la colonna sonora che accompagna gli highlights della March Madness NCAA.

Leggi anche:

Risultati NBA, Kyrie e KD trascinano Brooklyn ai Playoff; Clippers KO con Minnesota

Mercato NBA, LeBron James favorevole alla nomina di Mark Jackson

NBA Playoff 2022: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone