Risultati NBA, Kyrie e KD trascinano Brooklyn ai Playoff; Clippers KO con Minnesota

I Nets hanno battuto i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 115-108 nel match di apertura dei play-in. Con questa vittoria, i newyorchesi volano ufficialmente ai Playoff NBA e giocheranno quindi contro Boston nel 1° turno con il 7° seeding della Eastern Conference. Posto conquistato grazie a questo successo. Kyrie Irving ha chiuso la sua prestazione con 34 punti e 12 assist a referto, mentre Kevin Durant 25 punti, 5 rimbalzi, 11 assist, 3 stoppate e 2 palle rubate. Attorno a loro altri tre giocatori hanno firmato almeno 10 punti tra cui Bruce Brown (18 punti, 9 rimbalzi, 8 assist, 3 palle rubate).

Anche i Wolves vincono il loro spareggio e lo hanno fatto contro i Los Angeles Clippers. Anthony Edwards e D’Angelo Russell hanno trascinato Minnesota grazie, rispettivamente, a 30 (5 rimbalzi, 2 assist) e 29 punti (5 rimbalzi, 6 assist) messi a referto. Karl-Anthony Towns, fuori per 6 falli a 7’34 dalla fine, ha giocato solo 24 minuti per un bottino di 11 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Los Angeles davanti di 10 punti a circa 9 minuti dalla fine del match, ha subito il ritorno di Minnesota che ha firmato un parziale di 16-2 nel resto del quarto quarto (terminato 31-20). Per i californiani, non sono serviti a nulla i 34 punti, 7 rimbalzi, 5 assist e 3 palle rubate di Paul George. Qualificati al 7° posto, i Wolves affronteranno ora Memphis nel primo turno dei Playoff. I Clippers giocheranno contro la vincitrice della partita tra San Antonio – New Orleans sperando di confermare il loro ottavo posto.

Play-In 2022: risultati NBA della notte

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 115-108

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 109-104