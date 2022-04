NBA Play-in, LeVert carica i Cavaliers: “Sappiamo cosa c’è dietro partita”

I Cleveland Cavaliers approcciano al dentro o fuori negli spareggi per la postseason con la leggerezza dettata dal “salvagente” che – anche in caso di sconfitta – non chiuderebbe del tutto la porta Playoff. L’opportunità di tendere una trappola ai danni dei Brooklyn Nets è ghiotta e a farsi portavoce delle intenzioni della franchigia dell’Ohio è un ex della sfida come Caris LeVert.

Cavaliers consci della posta in palio. LeVert motiva ambiente

Ecco le dichiarazioni ai microfoni di Serena Winters di Bally Sports Cleveland:

“Sono super entusiasta della possibilità di giocare per qualcosa e credo che il gruppo sia davvero concentrato. Stamattina abbiamo avuto un buon shootaround pre-gara, siamo pronti. Trattiamo l’impegno che ci attende come se fosse una partita di Playoff, sappiamo cosa c’è dietro questa partita. Con una vittoria siamo ai Playoff, ciò per cui abbiamo lottato tutto l’anno. Per noi è un match importantissimo e come tale l’abbiamo preparato. […] L’ultima volta hanno preso ampio margine a inizio partita e li abbiamo inseguiti per il resto dell’incontro. È un aspetto su cui il coach ha posto l’attenzione: dobbiamo stare sul pezzo, colpire per primi e continuare a insistere.”

