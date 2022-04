I Brooklyn Nets passano ai Playoff grazie al dinamico duo Irving–Durant: con un complessivo di 59 punti e 23 assist, le due superstar di coach Nash si sbarazzano dei Cavs, regalando così il passaggio del turno ai loro compagni di squadra. Al primo turno dei Playoff incontreranno i Boston Celtics, per una sfida che promette grande spettacolo.

Kyrie Irving: “Nets-Celtics? Conosco Boston, ci divertiremo”

34 punti e 12 assist per Kyrie Irving che, domenica sera, affronterà la sua ex squadra. La serie Playoff tra le due franchigie sarà una delle più epiche di questa stagione NBA, come afferma il numero 11 Nets nel post partita:

“Conosco molto bene Boston e la squadra, così come loro ci conoscono bene: sarà una sfida avvincente, con molta intensità e dove nessuna delle due vorrà cedere. Appena ci sarà la palla a due ci divertiremo, sarà un grande spettacolo”

La vittoria di oggi è arrivata grazie all’ottima intesa con Kevin Durant, come prosegue nel post partita:

“Oggi abbiamo fatto la partita perfetta, abbiamo gestito alla perfezione tutti i momenti della partita e non abbiamo sbagliato niente. Con KD mi trovo alla grande e anche lui mi ama, quando trovi un compagno così ti viene tutto più facile”

Kevin Durant e i Playoff dei Nets: “Con Boston non sarà facile”

L’altro eroe della serata è Kevin Durant che, con i suoi 25 punti e 11 assist, ha dato una bella mano ai Nets a raggiungere i Playoff. Nel post gara KD analizza la vittoria contro i Cavs e sposta subito l’attenzione alla partita di domenica, il primo scoglio da superare:

“Penso che abbiamo gestito tutto in modo abbastanza solido, in difesa abbiamo affrontato bene i loro movimenti e abbiamo arginato i loro tiri: alcuni ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi. Con Boston non sarà facile, dobbiamo dare il massimo perché hanno giocatori molto forti tipo Tatum, che è difficile da fermare”

I Brooklyn Nets, favoriti a inizio stagione dai bookmakers per la vittoria dell’anello, sono pronti ad affrontare i Celtics.

