Mercato NBA, LeBron James favorevole alla nomina di Mark Jackson

Secondo le indiscrezioni raccolte da Sam Amick, giornalista in forza alla redazione di The Athletic, LeBron James avrebbe espresso una specifica preferenza al cospetto del Front Office dei Los Angeles Lakers in merito all’acquisizione del successore di Frank Vogel, licenziato secondo pronostico proprio nella giornata di ieri.

My latest look at the LeBron James-Lakers experience, at @TheAthletic * What I'm hearing about his possible extension * What matters most in his later years, from title chances to Bronny * Why the front office/scouting infrastructure mattershttps://t.co/ZZsXPzUz4d — Sam Amick (@sam_amick) April 12, 2022

A tal proposito, nonostante la franchigia californiana straveda per Nick Nurse, capo allenatore dei Toronto Raptors e della Nazionale Canadese, il nativo di Akron avrebbe fatto specificatamente il nome di Mark Jackson, ex giocatore NBA dal 1987 al 2004 con trascorsi piuttosto recenti da allenatore dei Golden State Warriors. Jackson, telecronista ESPN almeno fino al termine della stagione, ha infatti allenato nella Bay Area dal 2011 al 2014, vincendo 121 partite su 230 in stagione regolare e soltanto 9 incontri su 19 in regime di Playoff.

DA ESPN ALLA PANCHINA DEI LAKERS: NON SOLO MARK JACKSON

Intervistato nelle scorse ore da Stephen A. Smith, anche Kendrick Perkins, ex giocatore ed attuale analista proprio di ESPN, ha accennato alla possibilità di unirsi allo staff tecnico dei Los Angeles Lakers in futuro, svelando di esser stato contattato dalla franchigia californiana già nel corso della presente stagione:

“Premettendo di non voler arrogarmi a posteriori la presuntuosa certezza del fatto che avrei potuto salvare la fallimentare stagione dei Lakers se solo avessi accettato la loro offerta, posso confermare di aver ricevuto da loro una chiamata per affiancare Frank Vogel in qualità di assistente. La dirigenza era in cerca di un profilo che potesse contemporaneamente sostenere le scelte dell’allenatore ed esser rispettato dai giocatori come ex membro di lunga data dello spogliatoio NBA. Non ho accettato perché odio affrettare le trattative, ma non è detto che non se ne riparli quest’estate in vista della prossima stagione”.

