NBA, caccia Playoff per McCollum; Lillard chiosa: “Strano, un po’ gelosia”

La partecipazione alla postseason per la coppia formata da Damian Lillard e CJ McCollum era diventata un’abitudine. Ora che uno dei tandem apparentemente inseparabili della NBA si è diviso, entrambi fanno i conti con contesti competitivi diversi. La stagione dei Blazers è stata tutt’altro che esaltante, mentre l’arrivo di McCollum in Louisiana ha dato ai Pelicans la carica per arrivare a giocare quantomeno il Play-in.

Lillard sottolinea legame con CJ Mccollum

Parlando a ESPN, Dame non ha nascosto di percepire una sensazione per certi versi inedita in questo frangente della stagione.

“Tutte le cose belle finiscono. È bizzarro, fa strano vederlo divertirsi nel giocare con qualcun altro. C’è quasi un po’ di gelosia, come dire. Ho sempre dichiarato che io e lui siamo dei [partner]. È davvero un mio amico. Ho sempre saputo il suo ciò di cui è capace.”

Non è difficile, immaginare per chi farà il “tifo” Lillard in chiave qualificazione Playoff. Primo step Pelicans in programma stanotte, alle 3:30 ora italiana.

Leggi anche:

Warriors, Steph Curry pronto a tornare ad allenarsi in gruppo

Mercato NBA, LeBron James favorevole alla nomina di Mark Jackson

NBA, Giannis Antetokonmpo e Nikola Jokic premiati come giocatori del mese per marzo e aprile