WNBA, il Draft 2022, scelta per scelta; c’è l’italiana Cubaj

In vista della stagione WNBA che prenderà il via il 6 maggio, si è svolto nella notte il Draft 2022. Vediamo assieme l’ordine completo delle 36 scelte nei tre giri di chiamata.

WNBA Draft 2022: le scelte al primo giro

Le prime 12 pick.

NOME GIOCATRICE SQUADRA COLLEGE, PAESE PROVENIENZA 1. Rhyne Howard Atlanta Dream Kentucky 2. NaLyssa Smith Indiana Fever Baylor 3.Shakira Austin Washington Mystics Ole Miss 4.Emily Engstler Indiana Fever Louisville 5.Nyara Sabally New York Liberty Oregon 6. Lexie Hull Indiana Fever Stanford 7. Veronica Burton Dallas Wings Northwestern 8. Mya Hollingshed Las Vegas Aces Colorado 9. Rae Burrell Los Angeles Sparks Tennessee 10. Queen Egbo Indiana Fever Baylor 11. Kierstan Bell Las Vegas Aces Florida Gulf Coast 12. Nia Clouden Nia Clouden Michigan State

Secondo giro

L’italiana Lorela Cubaj, inserita per ben due volte nel primo quintetto ACC e leader per rimbalzi catturati in carriera a Georgia Tech (1266), è stata chiamata da New York con la 18ª pick. La pick, spesa inizialmente dalle Seattle Storm, è stata girata a New York in cambio di una seconda scelta al Draft del prossimo anno.

NOME GIOCATRICE SQUADRA COLLEGE, PAESE PROVENIENZA 13. Khayla Pointer Las Vegas Aces LSU 14. Christyn Williams Washington Mystics UConn 15. Naz Hillmon Atlanta Dream Michigan 16. Kianna Smith Los Angeles Sparks Louisville 17. Elissa Cunane Seattle Storm NC State 18. Lorela Cubaj New York Liberty Georgia Tech 19. Olivia Nelson-Ododa Los Angeles Sparks UConn 20. Destanni Henderson Indiana Fever South Carolina 21. Evina Westbrook Seattle Storm UConn 22. Kayla Jones Minnesota Lynx NC State 23. Aisha Sheppard Las Vegas Aces Virginia Tech 24. Jordan Lewis Connecticut Sun Baylor

Terzo giro

I nomi del round conclusivo.