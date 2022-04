Arrivano buone notizie dall’infermeria per i Golden State Warriors: Steph Curry potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già in settimana, dove giovedì potrebbe prender parte allo scrimmage deciso da Kerr in vista del primo turno Playoff. C’è una lieve speranza di veder convocato Curry per la sfida della notte tra sabato e domenica contro Denver, ma l’allenatore degli Warriors predica cautela.

Warriors say Stephen Curry is making “good progress” on his foot injury and may return to full practice at some point this week. Uncertain for Game 1 pic.twitter.com/XzWMwOWWEp — Marc J. Spears (@MarcJSpears) April 12, 2022

Steve Kerr e il possibile ritorno di Steph Curry

Nonostante la partita di domenica notte sia importante, Steve Kerr non vuole buttare nella mischia Steph Curry in condizioni non ottimali. Per questo motivo lo scrimmage di giovedì è importante per capire se Steph è pronto o no a tornare, come racconta ai giornalisti durante l’incontro con i media:

“L’intera squadra avrà bisogno di uno scrimmage dato che generalmente giochiamo a giorni alterni e all’improvviso abbiamo sei giorni tra le partite, ma sarebbe da irresponsabili mettere Steph in una partita di Playoff senza valutarlo bene. Il piano è questo, vorremmo averlo per lo scrimmage di giovedì ma ha ancora tempo per allenarsi da solo: non si è mai fermato, se giovedì sarà dei nostri vedremo come reagirà, lui ci dirà come si sente e solo a quel punto prenderemo una decisione”

Steve Kerr says it's "essential" for Steph to scrimmage before his return pic.twitter.com/VEAGkvtDGd — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 12, 2022

La speranza è quella di poter contare su Steph Curry già dalla prima partita, ma gli Warriors non vogliono rischiare di aggravare la situazione, visto che il numero 30 di GS sta recuperando da un infortunio al piede sinistro: verrà valutato nei prossimi giorni.

Leggi anche:

NBA, Irving e Durant trascinano i Nets ai Playoff

Risultati NBA, Kyrie e KD trascinano Brooklyn ai Playoff; Clippers KO con Minnesota

NBA, Edwards e Russell regalano i Playoff ai Twolves