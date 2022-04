NBA, Giannis Antetokonmpo e Nikola Jokic premiati come giocatori del mese per marzo e aprile

Come riportato dal comunicato ufficiale della NBA, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic sono stati insigniti del premio di migliori giocatori del mese (combinando marzo e aprile), per quanto riguarda rispettivamente la Eastern e la Western Conference.

Antetokounmpo, che ha condotto i suoi Milwaukee Bucks ad un record parziale di 14-6 negli ultimi quaranta giorni, riceve tale premio per la nona volta in carriera. Il due volte MVP, nelle venti apparizioni considerate ai fini della premiazione, è stato capace di mantenere una media di 31.5 punti, 12.3 rimbalzi e 5.0 assist, guidando i Bucks alla conquista del terzo posto ad Est. Di seguito il numero dei candidati superati dal greco: LaMelo Ball, Kevin Durant, Joel Embiid, Darius Garland, Pascal Siakam, Jayson Tatum e Trae Young.

Other nominees West: Devin Booker (PHX), Luka Dončić (DAL), Dejounte Murray (SAS), Jordan Poole (GSW) and Karl-Anthony Towns (MIN) East: LaMelo Ball (CHA), Kevin Durant (BKN), Joel Embiid (PHI), Darius Garland (CLE), Pascal Siakam (TOR), Jayson Tatum (BOS) and Trae Young (ATL) https://t.co/xncMJKOkxy — NBA Communications (@NBAPR) April 12, 2022

Dal canto suo, Jokic, vincitore del premio per la seconda volta stagionale (la prima risale a gennaio 2022), diventa il primo Nugget di sempre ad aver conseguito in carriera almeno quattro titoli di giocatore del mese con la stemma di Denver cucito sul petto. Il centro serbo, che vanta una media di 31.6 punti, 13.7 rimbalzi e 7.5 assist a partita considerando soltanto gli ultimi ventuno incontri, ha condotto i suoi ad un finale di stagione da 12 vittorie e 9 sconfitte, rivelatosi però utile soltanto al conseguimento della sesta casella ad Ovest. Ecco i nomi dei giocatori classificatisi alle spalle di The Joker: Devin Booker, Luka Doncic, Dejounte Murray, Jordan Poole e Karl-Anthony Towns.

