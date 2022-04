7 momenti da ricordare della stagione NBA 2021-2022

La stagione NBA 2021-2022 sta per entrare nel vivo. Archiviata la lunga regular season, è il momento di fare sul serio. Antipasto Play-in e poi la volata Playoff per scoprire chi si aggiudicherà il titolo di campione NBA 2022.

Prima di tuffarci nella postseason, ripercorriamo i momenti salienti della regular season appena conclusa. Tra esclusioni eccellenti e record incredibili, vediamo insieme quali sono state le pagine di storia più iconiche di questo campionato.

La trade Harden

Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden: tutti gli addetti ai lavori non aspettavano altro che vedere all’opera uno dei terzetti più forti e talentuosi di tutta la storia NBA. Dopo una mezza stagione di adattamento costellata da infortuni, il campionato 2021-2022 sembrava essere quello perfetto per il sodalizio. Il resto è storia.

James Harden non si trova più bene. I dissapori con lo spogliatoio – e in particolare con Irving e la sua battaglia personale anti-vaccinazione – iniziano a farsi sempre più pressanti. In più a Philadelphia c’è il vecchio Daryl Morey, con il quale Harden ha vissuto gli anni migliori della propria carriera, che sta tentando di liberarsi di Ben Simmons.

Dopo giorni, settimane di trattative,si concretizza la trade più importante della stagione: Harden saluta Brooklyn e si accasa ai Sixers, dove con un Joel Embiid in formato MVP tenterà l’assalto al titolo. Lontano dai Nets, da Durant e da Irving, lontano da uno dei più grandi what if di sempre.