NBA, infortunio Luka Doncic: rischia di saltare le prime partite Playoff

Ultima giornata di regular season particolarmente difficile per i Dallas Mavericks. La compagine texana, infatti, nonostante la vittoria contro i San Antonio Spurs per mettere in cascina il quarto post ad Ovest, ha dovuto incassare l’infortunio di Luka Doncic. Lo sloveno ha lasciato il parquet durante il terzo quarto per un problema al polpaccio sinistro.

Infortunio Doncic, le parole di Jason Kidd

Non sappiamo l’effettiva entità dell’infortunio di Doncic. Jason Kidd, coach di Dallas, ha commentato in questa maniera la situazione:

“Ne sapremo di più domani: la speranza è che pare non essere nulla di serio e complicato.”

I Mavericks torneranno in campo il prossimo weekend per il primo turno di Playoff NBA contro gli Utah Jazz. Sfida che potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti più importanti se la risonanza prevista nelle prossime ore dovesse dare un esito particolarmente negativo.

