NBA, Lakers: Vogel ai titoli di coda; si cerca il sostituto

A caldo, dopo l’ultima partita stagionale – vinta all’overtime ai danni dei Nuggets–, Frank Vogel sottolinea la reazione dei suoi e svia domande sul suo futuro, che pare però ormai deciso. Come anticipato da ESPN quella contro Denver è stata l’ultima partita allenata in gialloviola dal coach campione NBA 2020. L’annuncio della separazione è atteso già nella giornata di lunedì. La carenza di risultati certificata dalla mancata qualificazione dei Lakers ai Playoff non poteva che portare a tale soluzione.

Chi dopo Vogel ai Lakers?

La ricerca del sostituto, al di là del classico toto-nomi di queste ore – dovrebbe prendere diverso tempo. Al momento non si evidenzia un favorito per la panchina.

