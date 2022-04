NBA, Stephen Curry pronto per i Playoff? Kerr: “Non lo sappiamo”

I Golden State Warriors hanno terminato la loro regular season con cinque vittorie consecutive, dopo un periodo davvero difficile. Ora, i californiani – che hanno chiuso in terza posizione ad Ovest – vogliono farsi trovare pronti per il primo turno di Playoff NBA che vedrà la compagine di Steve Kerr affrontare i Denver Nuggets di Nikola Jokic. Una sfida particolarmente ostica per i californiani che devono assolutamente recuperare Stephen Curry per regalarsi maggiori chance di superare l’ostacolo. Il nativo di Akron, lo ricordiamo, è fermo da diverso tempo.

NBA, coach Kerr: “Curry in Gara-1? Non la sappiamo”

Coach Steve Kerr è intervenuto nella discussione, chiarendo come un rientro del play non sia ancora certo in vista di Gara-1 del prossimo weekend:

“C’è la possibilità che sia pronto per gara-1 e c’è la possibilità che non lo sia. Letteralmente verrà deciso giorno dopo giorno nel corso della settimana. Ne sapremo molto di più dopo tra qualche giorno dopo aver aumentato il suo carico di lavoro. È ancora tutto in sospeso: non ho ancora parlato con Rick Celebrini, perciò non ho aggiornamenti sulla sua situazione. Immagino che scopriremo solo all’ultimo secondo se sarà disponibile oppure no.”

