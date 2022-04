Risultati NBA, cosa è successo nell’ultima giornata di regular season

Nell’ultima serata di regular season NBA 2021-2022, i Nets hanno hanno vinto sui Pacers sulla scia di Kyrie Irving (35 punti, 7 rimbalzi e 5 assist) e Kevin Durant (20 punti, 10 rimbalzi e 16 assist). I Cavs disossano la squadra B dei Bucks con un enorme Kevin Love, che ha registrato 32 punti e 10 rimbalzi giocando…quasi 15 minuti! Lauri Markkanen ha aggiunto 23 punti ed Evan Mobley 18 punti e 10 rimbalzi. Nonostante i 41 punti di Jalen Green, gli Hawks superano i Rockets con 28 punti e 11 assist di Trae Young, 26 punti di Danilo Gallinari e 18 punti/13 rimbalzi di Clint Capela. Gli Hornets hanno sconfitto gli Wizards, non senza difficoltà grazie ad un immenso Terry Rozier nell’ultimo quarto.

42 punti, 10 rimbalzi e 3 assist per Obi Toppin nella vittoria dei Knicks su Toronto. Immanuel Quickley ha firmato una grande tripla doppia con 34 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. I 40 punti di Victor Oladipo non sono bastati a Orlando. Philadelphia si è sbarazzata di Detroit senza Embiid & Harden e si è classificata 4a ad Est. Chicago con 35 punti di Patrick Williams ha superato Minnesota. Dallas ha battuto San Antonio ma Luka Doncic è uscito per infortunio. A Denver hanno vinto i Lakers di Malik Monk (41 punti) e Austin Reaves (31 punti, 16 rimbalzi e 10 assist). I Kings hanno approfittato degli assenti per battere Phoenix e Utah, con 18 punti e 13 rimbalzi di Rudy Gobert che ha schiacciato Portland.

Philadelphia Sixers – Detroit Pistons 118-106

New York Knicks – Toronto Raptors 105-94

Orlando Magic – Miami Heat 125-111

Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 124-120

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 146-141

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 138-88

Sacramento Kings – Phoenix Suns 116-109

Utah Jazz – Portland Trail Blazers 111-80

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 107-128

Memphis Grizzlies – Boston Celtics 110-139

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 134-126

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 133-115

Houston Rockets – Atlanta Hawks 114-130

Charlotte Hornets – Washington Wizards 124-108