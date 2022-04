NBA Play-in: programma, squadre, orari italiani e dove vederlo in tv, streaming

La fine della regular season è arrivata ed è il momento del nuovo torneo NBA Play-in. Tra esclusioni eccellenti come quella dei Lakers di LeBron James e tra presenti a sorpresa come i Brooklyn Nets di Kevin Durant e Kyrie Irving, quattro squadre a Est e quattro squadre a Ovest si contenderanno le ultime possibilità di accesso ai Playoff NBA.

A sfidarsi saranno infatti le squadre classificate dal settimo al decimo posto di ogni Conference, seguendo questo schema:

NBA Play-in: quando iniziano?

Il torneo NBA Play-in inizierà nella notte italiana tra il 12 e il 13 aprile 2022.

NBA Play-in: il programma completo delle gare con orari italiani

Per la Eastern Conference il programma è il seguente:

PARTITA GIORNO, ORARIO ITALIANO (7) Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers (8) notte tra 12-13 aprile, 1:00 (9) Atlanta Hawks vs. Charlotte Hornets (10) notte tra 13-14 aprile, ore 1:00

Per la Western Conference il programma delle sfide è così strutturato:

PARTITA GIORNO, ORARIO ITALIANO (7) Minnesota T’Wolves vs. L.A. Clippers (8) notte tra 12-13 aprile, 3:30 (9) NOLA Pelicans vs. San Antonio Spurs (10) notte tra 13-14 aprile, 3;30

NBA Play-In in TV e streaming: dove vederlo

Il torneo Play-In sarà visibile su in abbonamento tramite NBA League Pass, scegliendo l’opzione preferita tra pass giornaliero, mensile o completo per il resto della stagione. Nel caso di pass mensile o completo, sono previsti 7 giorni di prova gratuita. Sky Italia, che detiene in esclusiva i diritti NBA per l’Italia, trasmetterà le partite sul canale dedicato Sky Sport NBA. Resta valida l’opzione mobilità grazie a Sky Go e la via streaming tramite NOW.