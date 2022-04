I Los Angeles Clippers trovano la terza vittoria consecutiva grazie al successo sui Phoenix Suns: grande prestazione degli uomini di Tyronn Lue, guidati dai 24 punti di Norman Powell. Bene anche Paul George, che vede crescere sempre più l’intesa con i suoi compagni di squadra.

I Clippers hanno chiuso il secondo quarto con un parziale di 34-9, con Norman Powell che ha segnato 6/6 dal campo nella prima metà della partita. Un primo tempo di fuoco per l’ex Portland che, come ammette nel post partita, è calato nella ripresa, complice anche il rientro dall’infortunio. Il merito della sua prestazione va anche a Paul George:

Powell felt good about his conditioning in the first half … but says second half was a little tough.

Powell went 6/6 FGs in first half, 0/4 FGs after halftime tonight vs Suns.

