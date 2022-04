NBA, torneo Play-in a serio rischio per Kawhi Leonard

I Los Angeles Clippers hanno disputato una stagione molto altalenante. Infatti sono certi di terminare la stagione all’ottavo posto della Western Conference e saranno costretti a disputare il torneo Play-in contro i Minnesota Timberwolves per agguantare un posto ai prossimi playoff.

Va ricordato che la franchigia californiana è stata fortemente penalizzata dagli infortuni, in primis quelli occorsi a Kawhi Leonard e a Paul George. Fortunatamente, l’ex giocatore degli Indiana Pacers ha recuperato pienamente la forma fisica e nelle ultime partite si è rivelato protagonista.

Tuttavia, per quanto riguarda il due volte campione NBA con le maglie dei San Antonio Spurs e Toronto Raptors, la faccenda è diversa. L’infortunio subito contro gli Utah Jazz durante gli scorsi playoff al legamento ha costretto Kawhi a fermarsi per diversi mesi. Interrogato in merito alla questione, coach Tyronn Lue si è detto scettico riguardo un suo possibile ritorno in campo a breve.

Kawhi Leonard hasn't progressed beyond individual workouts, coach Ty Lue said. Asked whether Leonard has been able to play 3-on-3 or beyond, Lue shook his head. — Andrew Greif (@AndrewGreif) April 8, 2022

Pessime notizie per i tifosi dei Clippers, che dovranno fare a meno della propria stella ancora per diverso tempo. Staremo a vedere se Kawhi riuscirà a recuperare qualora i suoi compagni riuscissero a conquistare un posto nei prossimi playoff. Nel frattempo, i californiani scenderanno in campo nella notte contro i Sacramento Kings.

Leggi anche:

Trade kicker, cos’è, come funziona, quali giocatori hanno bonus NBA

Boston Celtics: Brad Stevens spiega passaggio a dirigente NBA

NBA, finisce la stagione di LeBron James: il messaggio di ringraziamento