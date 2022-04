Jayson Tatum 7º giocatore storia Celtics con almeno 2000 punti stagione NBA

Se fosse partito meglio, per sua stessa ammissione, oggi sarebbe di diritto tra i principali favoriti per il premio di MVP. Al di là di ciò, Jayson Tatum ha decisamente riscattato un avvio stentato – a livello individuale e di squadra. Il traguardo raggiunto – dalla lunetta – nella notte NBA contro Chicago ne è ulteriore conferma.

Stagioni NBA 2000+ punti Boston Celtics: Tatum dopo Isaiah Thomas

16 punti in 30’ contro Chicago sono stati sufficienti a Tatum per superare la soglia dei 2000 in stagione. Prima di lui c’erano riusciti solo sei giocatori nella storia Celtics, ultimo in ordine di tempo Isaiah Thomas, nel 2016-2o17. Vediamo tutti i nomi. Fonte statistiche (nba.com/stats)

GIOCATORE STAGIONE (PUNTI SEGNATI) Sam Jones 1964-1965 (2070) John Havlicek 1970-1971 (2338) John Havlicek 1971-1972 (2252) Larry Bird 1984-1985 (2295) Larry Bird 1985-1986 (2115) Larry Bird 1986-1987 (2076) Larry Bird 1987-1988 (2275) Kevin McHale 1986-1987 (2008) Paul Pierce 2000-2001 (2071) Paul Pierce 2001-2002 (2144) Paul Pierce 2002-2003 (2048) Paul Pierce 2005-2006 (2116) Isaiah Thomas 2016-2017 (2199) Jayson Tatum 2022

