Con i Los Angeles Lakers fuori dai Playoff, molti si chiedono cosa farà LeBron James: resterà al timone dei gialloviola oppure cambierà casacca? Non c’è una risposta per l’immediato futuro, ma King James ci racconta cosa vorrebbe fare più avanti: giocare con suo figlio Bronny e Steph Curry.

LeBron James: “Bronny è in cima alla lista”

In una puntata del suo show The Shop – che andrà in onda venerdì 8 aprile sul canale YouTube UNINTERRUPTED – LeBron James racconta a Gunna, Rick Ross, A’Ja Wilson e Steve Stoute quali sono i suoi desideri per il futuro. Al primo posto c’è quello di giocare con suo figlio Bronny:

“Tempo fa gli ho chiesto cosa volesse fare, se voleva arrivare ai professionisti e mi ha risposto di sì. Gli ho chiesto il motivo di questa sua scelta, mi ha risposto: ‘Perché voglio farmi un nome’. Bronny è in cima alla lista delle persone con cui voglio giocare: in campo non può battermi, ma giocare con lui sarebbe davvero bello”

LeBron chiama, Steph rifiuta

Sulla lista di LeBron James c’è anche Steph Curry, il miglior giocatore oggi in circolazione con cui vorrebbe giocare:

“Tra i giocatori di oggi scelgo Steph Curry: amo tutto di lui, è letale. Bisogna marcarlo appena arriva all’arena: non devi dargli mai tregua, appena scende dalla macchina devi stargli addosso. È lui l’altro giocatore con cui vorrei giocare”

Lusingato della corte di King James, Steph Curry però stronca sul nascere la possibilità di vederli giocare insieme:

“È sempre molto bello quando ricevi complimenti da giocatori del suo calibro, mi piace anche questo fantasticare sul giocare insieme ma penso che possiamo continuare a vivere questa fantasia. Ha esaudito il suo desiderio, in questi ultimi due anni mi ha scelto nella sua squadra per l’All-Star Game: non so se per lui sia abbastanza, ma io sto bene così”

