I Brooklyn Nets si aggiudicano il derby di New York contro i Knicks: nel successo del Madison Square Garden c’è la firma di Kevin Durant che, con una tripla-doppia da 32 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, continua a non perdere contro i concittadini dal 2013.

Una bella vittoria che aumenta la rivalità sportiva tra le due compagini della Grande Mela. Un antagonismo tra le due franchigie che si è accesso ancora di più quando Kevin Durant e Kyrie Irving, nel 2019, hanno preferito i Nets ai Knicks. Queste le parole di KD a riguardo:

“Non piacciamo affatto ai fan dei Knicks. Soprattutto in questo momento, in questa era dei Nets e per il fatto che io e Kyrie non abbiamo scelto i Knicks: questo accende di più la rivalità. È divertente come rivalità, spero che continui a crescere e che ci sia sempre più competizione tra le squadre. Immagina quanti tweet ho ricevuto dai tifosi dei Knicks da quando ho deciso di venire ai Nets: adesso dovrò rispondere a tutti [ride]. È bello far parte di questa rivalità: ogni persona che ci incontrerà si renderà conto di quanto siamo grandi”

Kevin Durant reflects on the Nets’ comeback win, and describes their energy in the second half.#NETSonYES pic.twitter.com/gNcPHyh9Pz

— YES Network (@YESNetwork) April 7, 2022