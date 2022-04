I Los Angeles Clippers infliggono una pesante sconfitta ai campioni in carica dei Milwaukee Bucks: nella vittoria dei californiani c’è la firma di Robert Covington, che stabilisce il suo nuovo career-high segnando 43 punti. Una grande prestazione da parte del numero 23 Clippers capace di segnare 11 triple, record in carriera per lui.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Robert Covington led the @LAClippers to a franchise-record 153 points while setting the franchise record and a career-high with 11 3PM! Amir Coffey: 32 PTS (career high), 6 REB, 7 AST, 4 STL

RoCo: 43 PTS (career high), 8 REB, 2 STL, 3 BLK, 11 3PM pic.twitter.com/S5o6JxpjSV — NBA (@NBA) April 2, 2022

Robert Covington: “Ho trovato il ritmo giusto e non mi sono fermato”

Una partita che i Clippers hanno tenuto sotto controllo dall’inizio alla fine, con Robert Covington che cresceva sempre più con il passare dei minuti, trovando così il ritmo partita più adatto a lui. Se è riuscito a segnare 43 punti il merito è anche dei compagni, come spiega nel post partita:

“Abbiamo iniziato bene sin da subito, sono entrato in campo con un mood e ho cercato di mantenerlo: man mano che segnavo il canestro diventava sempre più grande, ho trovato il mio ritmo e ho continuato a seguirlo per tutta la partita. I miei compagni di squadra hanno cercato in tutti i modi di farmi segnare 50 punti, ma dall’altra parte c’era una squadra che non voleva permettermelo: è stata una gara intensa, se avessi segnato le due triple nel finale avrei aumentato il mio bottino”

@Kristina_Pink catches up with the man of the hour following his historical performance in Milwaukee ⭐️#ClipperNation | @LAClippers pic.twitter.com/bt56uAC5jG — Bally Sports West (@BallySportWest) April 2, 2022

Tyronn Lue: “Abbiamo giocato da squadra”

Soddisfatto della vittoria Tyronn Lue che, nel post partita, commenta così la prestazione della sua squadra:

“Giocavamo contro una grande avversaria e, per batterla, dovevamo giocare e fidarci l’uno dell’altro: abbiamo giocato da squadra, invece di affidarci alle giocate del singolo abbiamo fatto gruppo. Ottimo lavoro da parte nostra”

I Clippers affronteranno i Pelicans nella notte tra domenica e lunedì.

