NBA, Zach LaVine out contro i Milwaukee Bucks

Lo scontro ai vertici della Eastern Conference tra Chicago Bulls e Milwaukee Bucks è imminente. La quinta e la terza, rispettivamente, della classifica si sfidano in quella che può essere una gara fondamentale per il piazzamento in vista dei Playoff. I Bulls, però, la giocheranno senza Zach LaVine che oggi non si è allenato a scopo precauzionale.

ESPN Sources: Chicago Bulls guard Zach LaVine (left knee) is likely to be out vs. the Milwaukee Bucks tonight (8 o'clock, ESPN). LaVine has only missed one game since the mid-February All-Star break. Bulls are fifth in East, tied with sixth-place Raptors at 45-33.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 5, 2022