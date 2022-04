NBA, idea Doc Rivers per il dopo Vogel ai lakers?

Dopo una disastrosa stagione che sta volgendo al termine, il profilo dei Los Angeles Lakers potrebbe cambiare e non di poco in estate. Indiscrezioni americane già parlano del possibile sostituto di coach Frank Vogel sulla panchina LAL, lui che pare davvero poco probabile rimanga capo allenatore anche per la prossima annata nonostante il titolo vinto nella bolla di Orlando solo due anni fa.

Uno dei coach chiacchierati per la panchina gialloviola sarebbe quello di Doc Rivers, un nome che a Los Angeles conoscono bene. Sono state infatti otto le stagioni alla guida dei cugini dei Clippers, una Lob City piena di highlights ma povera di soddisfazioni sul campo. Per Rivers poi si fanno anche palpabili i rumors che lo vedrebbero sulla panchina degli Utah Jazz qualora l’attuale coach Quin Snyder dovesse lasciare a franchigia. Lo stesso Snyder è stato già accostato ai San Antonio Spurs in caso di addio di coach Pop e addirittura agli stessi Lakers.

Doc Rivers has been mentioned as a potential candidate for the Lakers and Jazz head coaching position, per @JakeLFischer pic.twitter.com/nkE2EyF1nR — NBACentral (@TheNBACentral) April 5, 2022

Un valzer di capo allenatori che renderà interessante la prossima off season.

