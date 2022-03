NBA, Zach LaVine gioca con i dolori: “Faccio quello che posso”

La stagione da sogno dei Chicago Bulls continua a camminare su un campo minato. Nonostante si siano affermati come una delle migliori squadre dell’intera lega, i Bulls non hanno ancora ottenuto vittorie contro le prime tre franchigie delle due Conference. Il bilancio è impietoso: 0 successi e ben 16 sconfitte.

Le parole di LaVine

Uno dei migliori giocatori del roster è sicuramente Zach LaVine, che sta viaggiando a una media di 24.5 punti e 4.7 assist. Il numero 8, però, ha saltato molte partite per infortunio e continua a giocare sotto dolore per il bene della squadra. Il suo obiettivo è arrivare ai Playoff, nonostante i vari problemi:

“Sto facendo tutto quello che posso. Le persone sanno che gioco sotto dolore. Odio saltare partite di basket. Sono un ragazzo da primo quintetto, anche quando non sono al 100%. Sto cercando di aiutare la squadra. Ovviamente devo stare attento a me stesso e prestare attenzione alla riabilitazione e a come mi sento. Devo solo mantenerlo e lo farò.”

Le condizioni precarie di Zach LaVine non lo fermano, comunque, dallo scendere in campo e lottare per un posto ai Playoff. Un traguardo che in sette stagioni non è mai arrivato. E per un giocatore del suo calibro è un peccato. Il classe ’95 ha 470 partite alle spalle e nessuna in post season. Ma la statistica non sembra interessargli molto:

“Non presto attenzione a molte di queste cose. Non significa niente per me. Devi giocare le carte che ti vengono distribuite, è qualcosa che devi fare. Io sono competitivo, voglio competere con i migliori giocatori della lega e portare il mio talento contro i migliori. Questo è quello che rappresentano i Playoff. “

